Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
537.191
-1.23%
BTXN Coin
37.60
-1.05%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahara 'Merhaba' deme vakti...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Şubat Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahara 'Merhaba' deme vakti...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 28 Şubat Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2022...

    28 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayı bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 6°C
    • Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
    • İSTANBUL °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • KOCAELİ °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • TEKİRDAĞ °C, 7°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • DENİZLİ °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • MUĞLA °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • ADANA °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • HATAY °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • ISPARTA °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batıkesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    • ANKARA °C, 6°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • ESKİŞEHİR °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
    • KAYSERİ °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
    • KONYA °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 8°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
    • DÜZCE °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • KASTAMONU °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • TOKAT °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • TRABZON °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ERZURUM °C, 5°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
    • HAKKARİ °C, 8°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu
    • MALATYA °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • VAN °C, 6°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • MARDİN °C, 14°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahara Merhaba deme vakti... #4


    İlginizi Çekebilir

    Çatışmaların yaşandığı noktalar haritada
    Dünya

    Çatışmaların yaşandığı noktalar haritada

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Turkish, Russian FMs discuss recent developments in Ukraine
    World

    Turkish, Russian FMs discuss recent developments in Ukraine

    Görüş Bildir