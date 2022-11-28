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    Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı

    Turizm cennetleri arasında yer alan ve Ege Bölgesi'nde bulunan Muğla'nın Sandras Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
    • 28.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:23
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    Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı

    Yaz turizminin gözde merkezlerinden biri haline gelen Muğla'da yüksek kesimlere kar yağdı.

    Kentte hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ile birlikte Köyceğiz ilçesine bağlı 2 bin 295 metrelik Sandras Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

    Muğla'nın yüksek kesimler kar yağarken alçak kesimlerinde ise yağmur gözlendi.

    Dağın tepesi beyaz gelinliğini giydi

    Sandras Dağı beyaz örtü ile kaplanırken karpostallık görüntüler oluşturdu.

    Vatandaşlar yılın ilk yağan kar görüntüsünü cep telefonları ile çekerek anılarına ekledi.

    İHA'nın haberine göre, yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, alçak kesimlerde de sağanak yağmur yağışı kentteki cadde ve sokakları göle çevirdi.

    Muğla ya mevsimin ilk karı yağdı #1

    Muğla ya mevsimin ilk karı yağdı #2

    Muğla ya mevsimin ilk karı yağdı #3


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