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    Marmara Denizi'nde 4 metrelik köpek balığı yakalandı

    Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 17:56
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    Marmara Denizi'nde 4 metrelik köpek balığı yakalandı

    1 Eylül av yasağının kalkmasında sonra balıkçılar ağlarını attı.

    Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağına, dev köpek balığı takıldı.

    4 METRELİK DEV KÖPEK BALIĞI AĞA TAKILDI

    Tekneye alınıp Tekirdağ'a getirilen 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar, hayretler içerisinde kaldı.

    Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı, olduğu alana sığamadı. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.

    Marmara Denizi'nde 4 metrelik köpek balığı yakalandı VİDEO

    Marmara Denizi nde 4 metrelik köpek balığı yakalandı #1

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