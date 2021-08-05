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    5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, bugüne dair hava raporu yayınlandı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Ağustos 2021 hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 09:25
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    5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

    Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

    Yetkililer sıcak hava dalgasının bir süre daha etkili olacağını belirtti.

    Ülkemizin doğu kesimleri ise parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 39°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • EDİRNE °C, 40°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 36°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 37°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KÜTAHYA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık

    5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
    • ANTALYA °C, 43°C
    • Az bulutlu ve açık
    • BURDUR °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KAYSERİ °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık

    5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİNOP °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 35°C
    • Parçalı bulutlu
    • RİZE °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ERZURUM °C, 32°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 31°C
    • Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 42°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KİLİS °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık

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