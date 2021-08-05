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- 5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 09:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Yetkililer sıcak hava dalgasının bir süre daha etkili olacağını belirtti.
Ülkemizin doğu kesimleri ise parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 39°C
- Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 40°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- KÜTAHYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 43°C
- Az bulutlu ve açık
- BURDUR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- KAYSERİ °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİNOP °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 35°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- ERZURUM °C, 32°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 31°C
- Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 42°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- KİLİS °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık