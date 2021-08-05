5 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, bugüne dair hava raporu yayınlandı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Ağustos 2021 hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

Yetkililer sıcak hava dalgasının bir süre daha etkili olacağını belirtti.

Ülkemizin doğu kesimleri ise parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.