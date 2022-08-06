5 Ağustos 2022 On Numara çekiliş sonuçları! On numara sonuç ekranı

5 Ağustos 2022 On Numara çekiliş sonuçları! On numara sonuç ekranı

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş dün sona erdi. Şansını deneyenler On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapıyor.İşte On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günler olmak üzere haftada iki gün çekilişi yapılan on numara çekiliş sonuçları merak uyandırdı.5 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları gündem oldu.

Şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir merakla takip edilen 5 Ağustos On Numara Çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi.Dün akşam saat 20.00'de gerçekleşen çekiliş sonuçlarıyla kazandıran numaralar belli oldu..

İşte, 5 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonuçları..

5 Ağustos 2022 On Numara çekiliş sonuçları

1 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 28 - 33 - 49 - 50

53 - 54 - 56 - 58 - 62 - 64 - 69 - 70 - 71 - 72 - 78