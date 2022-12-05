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    5 ARALIK 2022 I Resmi Gazete günün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Aralık Pazartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 05.12.2022 - 08:56
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    5 ARALIK 2022 I Resmi Gazete günün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Aralık 2022 tarihli ve 31911sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 5 Aralık 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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