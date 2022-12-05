5 Aralık 2022 kara yollarında son durum I Hangi yollar kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları kuzey taşıma yolundaki (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple çalışmalar esnasında şerit daraltması uygulanarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan bağlantı yolu 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Nevşehir-Ankara ve Niğde istikametleri trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Kürtün-Torul yolunun 44. kilometrelerinde Yeni Kürtün Tüneli çıkış mevkisindeki şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.