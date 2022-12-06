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    5 Aralık 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 milyon lira..

    Bu haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte çekiliş sonuçları..
    • 06.12.2022 - 10:02
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    5 Aralık 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 63 milyon lira..

    Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın ilk çekilişi olan 5 Aralık 2022 Pazartesi çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Şans oyunu oynayan vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmak için internette arama yapmaya başladı.

    Büyük ikramiyenin 63.099.563,75 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

    Büyük ikramiye kazananın çıkmadığı çekilişte ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı şu şekilde.

    5 Aralık 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Çılgın Sayısal Loto da büyük ikramiye 63 milyon lira.. #1

    Şans oyunu tutkunlarının yakında takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta 3 gün yapılmaktadır. İşte 5 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

    5 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar...

    38 - 44 - 51 - 60 - 66 - 80 Joker: 11 SüperStar: 14


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