5 dakikada evde fıstık ezmesi nasıl yapılır

Evinizde hazırlayabileceğiniz lezzetli fıstık ezmesi tarifiyle, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan öğünlerinizi gelin birlikte daha besleyici hale getirelim…

Taze kızarmış ekmek ve çay, kahvaltı sofralarının en popüler kombinasyonlarından biridir. Zeytin, peynir, sebze çeşitleri derken Türk Mutfağı’nın en zengin öğünü, aynı zamanda günlük ihtiyacımız olan enerjinin tam karşılığıdır.

Sabah kahvaltılarınızı, ara öğünlerinizi ya da spor öncesi atıştırmalıklarınızı besleyici hale getirmenin en lezzetli yolunu keşfetmeye ne dersiniz? Fıstık ezmesinin vücudunuz için sağladığı olumlu etkilerden evde sadece 5 dakikanızı ayırarak siz de faydalanabilirsiniz. İşte, ev yapımı fıstık ezmesi tarifi ve faydaları;

EV YAPIMI FISTIK EZMESİ TARİFİ

Ev yapımı lezzetli bir fıstık ezmesi için sadece dört malzemeye ve beş dakikaya ihtiyacınız var. Gelin bu pratik tarife birlikte göz atalım!

Malzemeler

- 500 gr yer fıstığı

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Bir tutam tuz

Yapılışı

Adım 1: Kavurduğunuz fıstıkları henüz soğumamışken bir mutfak robotunda çekmeye başlayın. Ara ara makineyi dinlendirin ki motoru yanmasın.

Adım 2: Bu süre zarfında, fıstıkların kırıntılardan kuru bir topa ve ardından pürüzsüz ve kremsi bir sıvı fıstık ezmesine dönüştüğünü göreceksiniz. Biraz doku eklemek için biraz bal ve zeytinyağı karıştırın. Bir tutam tuz da ekleyin.

Adım 3: Hazırladığınız ezmeyi buzdolabında veya oda sıcaklığında saklayın.

FISTIK EZMESİNİN FAYDALARI

Sadece egzersizin kilo vermenizi sağlayamayacağını biliyor muydunuz? Bütün numarayı yapan kalori açığıdır. Ancak bu, kendinizi aç bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun tek anlamı, düzenli diyetinizi bazı sağlıklı alternatiflerle değiştirmek. Bu sayede sadece kilo vermekle kalmayacak, başka yollarla da kazanacaksınız.

Ayrıca, fıstık ezmesi tekli doymamış yağ ve protein ile yüklü olduğu için daha tok kalmanıza yardımcı olur. İşte, fıstık ezmesinin kilo verme sürecine katkısının yanı sıra başka faydaları;

1. Fıstık ezmesi gün içerisinde vücudunuz için gerekli olan enerjiyi karşılamak için oldukça besleyicidir. Özellikle spor öncesi enerjiye ihtiyacınız varsa, mutlaka tüketin.

2. Kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Yayınlanan bir araştırmaya göre, bir yemek kaşığı fıstık ezmesi yemek diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

3. Yayınlanan bir araştırmaya göre, fıstık ezmesi vücuttaki stresi yok etmeye yardımcı olur. Beta-sitosterolün varlığı, vücudunuzdaki kortizol üretimini düzenlemeye yardımcı olduğu için büyük bir avantajdır.

4. Fıstık ezmesi, içerdiği E vitamini sayesinde cildiniz, saçlarınız, gözleriniz ve beyniniz için harikadır.

5. Bir fitness delisi veya sporcuysanız, daha hızlı kas iyileşmesine yardımcı olduğu için fıstık ezmesi tüketmelisiniz.

6. Kalsiyum kemik sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olmuyorsa, diyetinize bir kaşık dolusu fıstık ezmesi eklemeyi deneyin. Bunun nedeni, kalsiyumun daha iyi emilmesine yardımcı olan K vitaminine sahip olmasıdır.