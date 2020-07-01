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5 dakikada Mantı tarifi
Türk Mutfağı’nın favori yemeklerinden biri olan Mantı’yı tam ölçüsüyle ve en lezzetli haliyle sofralarınıza getiriyoruz…
- Özel İçerik
- 01.07.2020 - 14:46
Mantı deyince akla ilk Kayseri Mantısı gelse de, birçok yörenin kendine özgü mantı tarifi vardır. Biz aralarından en klasik olanını sofralarınıza getirirken, kolayca saklamanızı da sağlayalım istedik ve fırınlayarak lezzetini bir tık öteye taşıdık.
Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…
BOL SARIMSAKLI YOĞURTLA: MANTI
Bol sarımsaklı yoğurt sosuyla ikinci tabağa davetiye çıkaracak bu lezzet, damaklarınızda eşsiz tatlar bırakacak.
Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…
Malzemeler
Mantı hamuru için;
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Mantı iç harcı için;
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 250 gr yağsız kıyma
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yoğurt sos için;
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 3 diş sarımsak
Salçalı sos için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kapya biber
- 1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı
- Yoğurma kabına yumurta, su ve tuzu ekleyip karıştırın. Ardından unu azar azar ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Elde ettiğiniz sert hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Hamurunuz dinlenirken iç harcı için boş bir kaba rendeleyip suyunu sıktığınız soğanı, kıymayı, tuzu, karabiberi ve maydanozu ekleyip karıştırın.
- Dinlenen hamurunuzu bezelere ayırın ve tezgahınızı unlayarak açmaya başlayın. Ardından dikey ve yatay olarak şeritler halinde keserek kare parçalar elde ettiğiniz hamur parçalarına hazırladığınız iç harçtan yerleştirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıttığınız 170°C fırında 15 dakika kadar pişirin.
- Mantılarınız fırında pişerken yoğurt sos için; süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve suyu bir kapta karıştırın.
- Kaynayan suyun içerisine tuz ekleyip fırından çıkardığınız mantıları haşlamaya başlayın. Haşlanan mantıları süzüp servis tabağına alın.
- Salçalı sos için; tereyağını tavada eritip salçayı ve baharatlarını ilave edip kavurun.
- Tabağa aldığınız mantının üzerine sırasıyla yoğurt sos ve salçalı sosu gezdirip kuru nane ile birlikte servis edin.
Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com