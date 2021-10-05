5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü: Öğretmene sevgi dolu teşekkür ve kutlama mesajları

Eğitim hayatımız boyunca gerek aile gerek yol gösterimiz olan öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun. İşte öğrenci ve veliler için öğretmenler günü kutlama mesajları...

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanıyor. Uluslararası Öğretmenler Günü olarak da anılan Dünya Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından önerilen 5 Ekim tarihinde kutlanıyor.

1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın bitiminde UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi anlaşmasını kabul etmeleriyle her yıl kutlanır hale geldi.

Öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak isteyen veli ve öğrenciler, "Dünya Öğretmenler Günü mesajları"nı araştırıyor.

İşte en güzel 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü teşekkür ve kutlama mesajları ve sözleri....

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2021

İnsanlar geçmişteki çoğu şeyleri unuturlar ama gönüllerde taht kurmuş öğretmenleri asla unutamazlar el evlatlarımız için yaptıklarını. Canım öğretmenim sende benim hiçbir zaman unutamayacağım öğretmenimsin.

Gelecek nesillerimizin yetişmesinde büyük emekleri olan saygıdeğer öğretmenlerim sizi çok seviyoruz.

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen; duvardaki bomba deliğini güneş yapan bilge kişidir.. Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez..! Sizi çok seviyoruz öğretmenim.

Biz sizi sadece 24 Kasımda değil her zaman seviyoruz ve her zaman düşünüyoruz. Sizler geleceğe ışık tutan birer fener gibisiniz.

Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez: birincisi ayaklarının altı öpülesi anaların hakkı ödenmez, ikincisi elleri öpülesi öğretmenlerin. Bizde sizin elerinizden öpüyoruz. Siz bizim canımınsın Öğretmenim.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Sizde bizim için öylesiniz Öğretmenim.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Sende bizim evladımıza ışık saçtığın için teşekkür ederiz Öğretmenim.

Anne ve babamdan sonra en güvendiğim insana çocuğun öğretmenine şükranlarımı sunarım.

Siz bizim için hatıra defterimde temiz bir sayfa gibi kalacaksınız bizim aklımız da öğretmenim.

Öğretmenler kutup yıldızı gibidirler ne kadar uzakta olursa olsunlar her zaman yol göstermeye devam ederler.

Canım öğretmenim sizin hakkınız hiçbir zaman ödeyemeyiz. Size bizlere verdikleriniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Teşekkür ederim öğretmenim.

Belki sizin istediğiniz gibi bir öğrenci olamadık ama güzel öğretmenim bizler için yaptığınız her şey için teşekkürler.

Yılmadan, durmadan azimle çalışan, öğrencisi için her şeyi göz alan değerli öğretmenim bizler için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz.

Kalem tutmayı, kapıyı açmayı, okumayı, yazmayı, doğru olmayı, küçüğe sevgi, büyüğe saygı duymayı, bir karış vatan toprağı için ölmeyi, sen öğrettin bana. Teşekkürler öğretmenim.

Bazen insan çocuğunu başka bir kişiye emanet etmek istemiyor ama sonra o kişiyi tanıdıkça anlıyor ki gözleri arkada kalmadan çocuklarını bu kişiye emanet edebilir. İşte bu kişi bizim canımız öğretmenimiz.

Bizler için harcadığınız emeğe, sarf ettiğiniz çabaya, gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz öğretmenim.

Biz sizden sadece bilgiyi öğrenmedik, yaşamayı, yarına umutla bakmayı, çevremizi korumayı, insanları sevmeyi öğrendik. Kısacası biz sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Bizleri öğrettikleriniz, yol göstericimiz olduğunuz için teşekkürler.





VELİDEN ÖĞRETMENE KUTLAMA MESAJLARI 2021

Çocuklarımızı evladıymış gibi seven, en zor anlarında onlara yardım eden, yeri geldiğinde bir anne şefkatiyle başını okşayan, yeri geldiğinde bir baba gibi nasihat veren iyi kalpli değerli öğretmenim sizi çok seviyoruz.

Size emanet ettiğimiz çocuklarımıza gözünüz gibi baktınız, onların sorunları olduğu zaman kendi sorunlarınızı bir kenara bırakıp onlarla ilgilendiniz. Sizler sevgi elçileri, toplumun örnek insanlarısınız.

Bilim, erdem ve adaleti öğreterek çocuklarımızı hayata hazırlayan canım öğretmenim sizi çok seviyoruz.

Çocuklarımız sizin sayenizde iyiyi güzeli öğrendiler. Emekleriniz ve yaptıklarınız için teşekkür ederiz öğretmenim.

Öğretirken kendini sevdiren, kendini sevdirirken hayatı öğreten, çocuklarımıza yol gösteren, onları hayata hazırlayan öğretmenlerimiz sizi çok seviyoruz.

Çocuğumun başarısında, hayat yolunda attığı ilk adımda senin eserin öğretmenim. Seni çok seviyoruz.

Siz güller kadar narin ve güzel, kır çiçekleri kadar asil ve saygınsınız. Siz çok sevdiğimiz güzel öğretmenimizsin.

Evlatlarımıza bilgiyi öğreten, sozlervadisi.com onları eğiten, onlara sevgiyi, saygıyı öğreten fedakar öğretmenlerimize çok şey borçluyuz.Teşekkürler öğretmenim

Bizim öğretmenimiz iyi kalpli, güler yüzlü, kocaman yürekli, sevgi doludur. Bizim öğretmenim öğretmenlerin en iyisidir.

Öğretmenim biz sizi çok seviyoruz, ömrümüz boyunca sizi ve çocuğum için yaptıklarınızı unutmayacağız. Hakkınızı helal edin öğretmenim.

Canımız öğretmenimiz siz dünya üzerinde eşine rastlamayacak kadar iyi kalpli öğretmenimsiniz.

Öğretmene söylenecek o kadar çok güzel söz vardır belki ama bence öğretmene söylenecek en güzel söz; iyi ki varsınız öğretmenim.