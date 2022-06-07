Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali öncesinde düzenlenen basın toplantısında halkı Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festivale davet etti.

5. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı.

Geleneksel sporların ve oyunların ihyası adına faaliyetlerini sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiği Kültür Festivali’nin 5’incisi 9-12 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirecek.

Festivalde dört gün boyunca geleneksel sporlardan oyunlara, geleneksel sanatlardan evrensel lezzetlere uzanan birçok etkinlik yer alacak.

Festival basın toplantısıyla tanıtıldı

Festivale dair kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Geçen yıl planladığımız festivalimizi, ülkemizin muhtelif bölgelerinde gerçekleşen sel ve afetler nedeniyle iptal edip, festival kaynaklarımızı buralardaki afetzedeler için kullandık.

Özellikle bu bölgelerde çocuklarımızın yaşadığı travmaların izlerini silmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.

Akdeniz bölgesinde yangınlara maruz kalan Antalya ve Muğla illerimizin 3 ilçesinde, 48 okulda 30 bin öğrencimizi; sel felaketi yaşayan Kastamonu ve Sinop illerimizin 9 ilçesinde, 84 okulda 11 Bin öğrencimizi, toplamda 41 bin evladımızı geleneksel sporlarımızla hayatlarının olağan akışlarına adapte etmeye çalıştık.” şeklinde konuştu.

5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı’nda başlıyor VİDEO

"Ziyaretçilerimiz, tüm deneyimlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek"

Festivale bu yıl yoğun katılım beklediklerini ifade eden DEK Başkanı Erdoğan, “Festivalimizi bu yıl büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştiriyoruz. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk oyunları, geleneksel sanatlar ve evrensel lezzetlere dair birçok etkinliğin yer alacağı festivalimizde ziyaretçilerimiz, tüm deneyimlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Festivalimizde bu yıl 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcı yer alacak.

26 ülkeden bini aşkın katılımcı ve 1 milyon ziyaretçi

1 milyonu aşkın ziyaretçinin de festival alanımızı ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz.

Festivalimizde ailelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz tüm etkinliklerimizden ücretsiz olarak faydalanıp hoşça vakit geçirebilecek” dedi.

Dünya kültürleri bu festivalde buluşuyor

Festivalde dünyanın farklı kültürlerinin buluşacağını vurgulayan DEK Başkanı Başkan Necmeddin Bilal Erdoğan, “Bu yıl atlı cirit, atlı okçuluk ve kökbörü, yağlı güreş gibi sporlarımızın yanı sıra Kazakistan’dan atlı güreş, Güney Asya bölgesinden Kabaddi sporları festivalimizde icra edilecek.

Ayrıca ziyaretçilerimiz Karabağ atlarının eşsiz gösterilerini de izleme fırsatı bulacak.

Evrensel lezzetlere de festivalimizde yer veriyoruz: ziyaretçilerimiz 20 ülkenin mutfağını tanıyacak ve bu lezzetleri tadabilecek.

7’den 70’e herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği festivalimizde 60’a yakın geleneksel sanat atölyelerimiz de ziyaretçilerimize deneyim imkanı sunacak.” diye konuştu.

Evrensel müzikler etnospor kültür festivali sahnesinde

Festivalde ücretsiz konserlerin yer alacağına dair bilgiler veren DEK Başkanı Erdoğan, “Dünya müziklerini keşfetmek isteyen sanatseverler için de sahne etkinlikleri planladık. Azerbaycan’ın usta ses sanatçısı Alim Qasımov festivalimizde sahne alacak.

"Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Yine ülkemizden ve dünyadan çok kıymetli isimlerle sahne etkinliklerimizde buluşacağız.

Ailece tüm vatandaşlarımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi 5. Etnospor Kültür Festivalimize davet ediyoruz. Festivalimizin birliğimize ve dayanışma ruhumuza katkı sunmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı basın mensuplarının sorularıyla son buldu.