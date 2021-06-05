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- 5 Haziran Dünya Çevre Günü: Çevrecilik ile ilgili sözler ve mesajlar 2021
5 Haziran Dünya Çevre Günü: Çevrecilik ile ilgili sözler ve mesajlar 2021
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 09:12
Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıda, "Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.
Sevdiklerine ve tanıdıklarına mesaj göndermek isteyenler, çevre korumaya dair sözleri ve mesajları araştırıyor.
İşte 5 Haziran Çevre Günü sözleri ve mesajları…
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI 2021
"Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur." (Ali Duran)
- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"
- "İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."
- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)
- Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!"(Nazim Hikmet)
- Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.
- "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)
- "Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme."
- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet
- "Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)
- "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)
- "Biağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak."