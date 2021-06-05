5 Haziran Dünya Çevre Günü: Çevrecilik ile ilgili sözler ve mesajlar 2021

5 Haziran Dünya Çevre Günü: Çevrecilik ile ilgili sözler ve mesajlar 2021

5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanması nedeniyle çevreciliğe dair sözler ve mesaj araştırmaları hız kazandı. İşte çevre gününe dair özlü mesajlar...

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıda, "Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

Sevdiklerine ve tanıdıklarına mesaj göndermek isteyenler, çevre korumaya dair sözleri ve mesajları araştırıyor.

İşte 5 Haziran Çevre Günü sözleri ve mesajları…

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI 2021

"Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur." (Ali Duran)

- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"

- "İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."

- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

- Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!"(Nazim Hikmet)

- Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

- "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)

- "Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme."

- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet

- "Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)

- "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)

- "Biağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak."