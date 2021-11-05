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    5 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Kasım 2021 Cuma hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 08:58
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    5 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

    Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 5 Kasım 2021 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım 2021...

    5 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • HATAY °C, 26°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİVAS °C, 19°C
    • Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 21°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DÜZCE °C, 23°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KASTAMONU °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ZONGULDAK °C, 22°C
    • Az bulutlu ve açık

    5 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ÇORUM °C, 21°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SAMSUN °C, 21°C
    • Az bulutlu ve açık
    • TOKAT °C, 22°C
    • Az bulutlu ve açık
    • TRABZON °C, 19°C
    • Az bulutlu ve açık

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 14°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KARS °C, 12°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MALATYA °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • VAN °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 24°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 21°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık

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