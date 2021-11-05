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- 5 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?
5 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 08:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 5 Kasım 2021 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım 2021...
5 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- DÜZCE °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- KASTAMONU °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ÇORUM °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- SAMSUN °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- TOKAT °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık
- TRABZON °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık
- KARS °C, 12°C
- Az bulutlu ve açık
- MALATYA °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık