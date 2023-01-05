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    5 Ocak Ankara su kesinti listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 5 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...
    • 05.01.2023 - 09:48
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    5 Ocak Ankara su kesinti listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 5 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi ve Başağaç Mahallesinin bir kısmında 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 09:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Güdül İlçesi bütün mahallelerinde 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 10:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    5 Ocak Ankara su kesinti listesi! Ankara da sular ne zaman gelecek? ASKİ arıza sorgulama #1


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