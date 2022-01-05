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- 5 Ocak Çarşamba 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
5 Ocak Çarşamba 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 10:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Vatandaşlar 5 Ocak 2022 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak 2022...
5 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 18°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 17°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
- Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
- HATAY °C, 16°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 11°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 12°C
- Parçalı bulutlu SİVAS °C, 4°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ASTAMONU °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AMASYA °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ÇORUM °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, -3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 11°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 7°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 10°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu