5 zincir markete denetim! Zincir marketler hangileri? Zincir market ne demek?

Ticaret Bakanlığı, 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirdi. Peki Zincir marketler hangileri? Zincir market ne demek?

Marketlerde uygulanan fahiş fiyat artışı ve zincir marketler, ekonomi gündemindeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerle ilgili fahiş fiyat açıklamasının ardından konuyla ilgili detaylar araştırma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan fahiş fiyat tartışmalarına ilişkin, ''Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine gideceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekeye geçen Ticaret Bakanlığı, zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirdi.

Buna göre yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki ürünlerde denetleme yapılacak. Peki, Zincir marketler hangileri? Zincir market ne demek? İşte detaylar...

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Zincir market, süper ve hiper marketler olarak bilinmektedir. Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.

ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?

Türkiye'de yaygın olarak faaliyet gösteren marketler, zincir marketler olarak biliniyor.

Migros, CarrefourSA, A101, Şok, BİM, Hakmar, Makro Market, Happy Center, Rammar, Snowy, Üçler, Kim, UCZ, Ekomini vs. gibi marketler zincir market olarak geçiyor.