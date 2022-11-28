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    500 TL İADE! TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? TOKİ ücretleri nasıl geri alınacak?

    Vatandaşlar TOKİ başvuru ücretlerinin ne zaman iade edileceğini araştırmaya başladı. Peki TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek..
    • 28.11.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:54
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    500 TL İADE! TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? TOKİ ücretleri nasıl geri alınacak?

    TOKİ tarafından yapılacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı ve kura çekimine geçildi.

    Son zamanlarda en fazla merak edilen konular arasında TOKİ başvuru ücretlerinin ne zaman geri verileceği konusu yer alıyor. Türkiye genelinde yapılacak olan 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekimi işlemleri başladı.

    Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini ne zaman geri alacaklarını araştırıyor. TOKİ konutları için başvuru ücreti olarak vatandaşlardan 500 TL ücret alınmıştı.

    TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

    TOKİ kuralarında hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri verilecek.

    Vatandaşlar ücret iadelerini ödeme yaptığı banka ve atmlerinden geri alabilecekler..


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