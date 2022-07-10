Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 10 Temmuz Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Haftanın son gününde Türkiye’de Marmara, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Kalan bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu. Mevsim normallerinde ölçülen hava sıcaklıkları batı kesimlerde düşmeye başlıyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz 2022..

10 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Marmara, Orta ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise güney yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları bölgede 28 ile 32 derece arasında ölçülüyor. Yağışların pazartesi günü etki alanını daraltması bekleniyor. Yağış Ege Bölgesinin iç kesimlerinde bekleniyor. Kıyı kentlerde ise parçalı bulutlar görülüyor. Hava sıcaklıkları yağışlı alanda 26-27, diğer kentlerde ise 32-33 derecelerde ölçülüyor. Akdeniz Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Doğu kesimlerinde yerel yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklık Antalya ve Mersin’de 32, Adana’da 34 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık bölgenin batısında 26-27, doğusunda ise 31-32 derecelerde ölçülüyor. Karadeniz Bölgesinin de büyük kısmında sağanak yağış etkili. Hava sıcaklığı bölgede 22 ile 34 derece arasında ölçülüyor. Yağışların pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık bölgenin batısında 36 derecelerde ölçülüyor. Diğer kentlerde ise 28 ile 32 derece arasında seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava bol güneşli. Sıcaklık bölgede en yüksek 37-38 derecelerde ölçülüyor. Pazartesi Salı adım adım yükselmesi bekleniyor.