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    Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor

    Dünyada cazibesini artıran ve en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, yerli ve yabancı turistler 25 derecelik hava sıcaklığını fırsat bilerek sahillere akın etti.
    • 01.11.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:45
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    Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor

    Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi.

    Birçok ilde sağanak ve kuvvetli yağış uyarıları yapılırken kıyı kesimlerde adeta yaz sıcaklığı etkili oluyor.

    Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği Antalya'da, yoğunluk kasım ayında da sürüyor.

    Hava sıcaklığı 25, deniz suyu ise 24 derece

    Öyle ki sahillere akın edenler, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

    Kentte hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülürken deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı.

    Antalya da yazdan kalma günler yaşanıyor #1

    Kasım ayında güneşlendiler

    AA'nın aktarımına göre; yerli halk ve turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek güneşlendi.

    Bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı bazıları ise kitap okumayı, kurdukları kamp sandalyelerinde kahve içmeyi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi tercih etti.

    Antalya da yazdan kalma günler yaşanıyor #2

    "Antalya'da harika bir hava var"

    Almanya'dan tatil için gelen Engin Durmaz, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için Antalya'yı tercih ettiklerini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

    Bol bol yüzdüklerini anlatan Durmaz, "Almanya'da hava soğudu, kış geldi. Antalya'da harika bir hava var. Kumsal, deniz tertemiz." dedi.

    Antalya da yazdan kalma günler yaşanıyor #3

    "Almanya'ya dönmek istemiyorum"

    Mehmet Kahraman ise Antalya'daki güzel havayı görünce Almanya'ya dönmek istemediğini, yüzmeyi sevdiğini, kentte bir hafta tatil yapacağını ifade etti

    Antalya da yazdan kalma günler yaşanıyor #4

    Antalya da yazdan kalma günler yaşanıyor #5

    Antalya da yazdan kalma günler yaşanıyor #6


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