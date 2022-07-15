Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’de yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz’de bekleniyor. Yurdun kalanında ise hava az bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu kentlerde ise normallerin üzerinde ölçülüyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 15 Temmuz 2022..

15 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara, Orta ve Kuzey Ege’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde hava az bulutlu. Sıcaklık İstanbul ve Bursa’da 29, Edirne’de 35 , Kocaeli’de 31 derece ölçülüyor. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor. Ege Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık ise iç kesimlerde en yüksek 28-29, kıyı kentlerde 35-36 derecelerde ölçülüyor. Kıyı kesimlerde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık da bu dönemde en yüksek 30-35 derece aralığında seyrediyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 28-30 derecelerde ölçülüyor. Cumartesi ve Pazar günü de gökyüzü de sıcaklıklar da durumunu koruyor. Karadeniz Bölgesinin orta ve doğu kentlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 24 ile 27 derece arasında ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı. Bölgede en yüksek 35-36 derecelere çıkan sıcaklıkların yaratabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Bölgede önümüzdeki üç günlük dönemde hava güneşli.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de güneş görülüyor. Sıcaklıklar bölgede yüksek seyrediyor. Diyarbakır’da ise sıcaklık 44 dereceye kadar çıkıyor. Bölge genelinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.