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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bir sıcak bir soğuk derken...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bir sıcak bir soğuk derken...
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 10:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 5 Mart Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Mart 2022...
5 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 10°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- İSTANBUL °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 8°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- KOCAELİ °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 3°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 9°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- İZMİR °C, 14°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 13°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- HATAY °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
- KAYSERİ °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 3°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu