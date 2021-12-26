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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre; İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.