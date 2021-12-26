Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
595.080
-0.97%
BTXN Coin
37.57
-0.60%
10ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 10 C
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre; İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 00:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık-30 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

    Raporda, özellikle perşembe gününe dikkat çekilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.

    SAĞANAK UYARISI YAPILAN İLLER

    Yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı;

    Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir.

    Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller;

    Bolu, Çankırı, Kastamonu

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #1

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #2

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #3

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #4

    Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı #5

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir