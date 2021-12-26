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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre; İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 00:24
- Güncelleme : 26.12.2021 - 00:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık-30 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Raporda, özellikle perşembe gününe dikkat çekilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.
SAĞANAK UYARISI YAPILAN İLLER
Yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı;
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir.
Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller;
Bolu, Çankırı, Kastamonu
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