Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 30 Haziran Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

ürkiye’nin iç ve kuzey bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Hava sıcaklıkları yağışlı bölgelerde mevsim normallerinin altında ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran 2022..

30 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık bölgede genellikle 30 derecelerde ölçülüyor. Edirne dolaylarında sıcaklık 34 dereceye çıkıyor. Cuma günü ise sıcaklıklar birkaç derece yükseliyor, parçalı bulutlar görülüyor. Ege Bölgesinde iç kesimlerde yağış görülüyor. Bölgenin kalanında gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 33-34 derecelerde ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde yağış bölgeyi terk edecek, güneşli ve sıcak havalar görülecek. Akdeniz Bölgesinin geneli parçalı bulutlu. Sıcaklık Antalya’da 34, Mersin’de 31, Adana’da 33 derece ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar sürüyor. Cuma günü de devam edecek yağışlı hava hafta sonu yerini az bulutlu bir havaya bırakacak. Sıcaklıklar ise bu dönemde genellikle 25 ile 28 derece arasında ölçülecek.

Karadeniz Bölgesindeki yağışlar devam ediyor. Bölgenin batısındaki kuvvetli yağışların yol açabileceği sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklık ise Bolu’da 22, Samsun’da 25 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar da görülüyor. Sıcaklık Kars ve Erzurum’da 24-25, Malatya’da 34 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık bölgede genellikle 35-36 derecelerde ölçülüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa dolaylarında 38 dereceye çıkan hava sıcaklığı sıcak çarpmalarına neden olabilir.