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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
- Haber Merkezi
- 19.05.2022 - 08:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, (Hatay hariç) Akdeniz, (Ankara ve Çankırı hariç) İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 19 Mayıs Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs 2022...
19 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
- İSTANBUL °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 21°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 27°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 23°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 15°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 17°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- KONYA °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 13°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 15°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (2500 metre) yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi, Doğu Karadeniz, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 15°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- ORDU °C, 15°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 14°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 16°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Hakkâri ve Şırnak hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 19°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 19°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- MALATYA °C, 26°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 20°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu