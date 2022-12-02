Ömrümüz boyunca davranışlarını ve yaşam şeklini her daim örnek almamız gereken Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetleri bizler için rehber, hayat kılavuzu niteliğindedir. Bizler de Efendimiz'in (s.a.v) hadis-i şeriflerini öğrenerek yaşam şeklimizi düzenleyebiliriz.

Gün içerisinde yaptığımız ibadetlerin sevabını artırmak için sünnete uygun hareketler sergilemeliyiz. Örneğin; yemek yerken besmele çekmek, güzel yerlere sağ ayak ile girmek, cuma gününe hürmet gibi...

Mümin kimselerin bayramı olan mübarek cuma gününde Kehf Suresi okumanın fazileti hadis-i şeriflerle sabittir. İşte cuma günü Kehf Suresi okumanın sevabı...

Cuma günü Kehf Suresi okumanın fazileti

Rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyuruyor.

“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.”

Bu Hadis-i Şerif farklı kaynaklarda farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir.

Ebû Sa‘îd el-Hudrî'nin (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Her kim Cuma gününde Kehf Sûresi’ni okursa, o iki Cuma arasını o kimse için nûr gibi parlatır. Size, öyle bir sure haber vereyim mi ki, azameti gökle yer arasını doldurmuştur, kendisini yazana da o kadar ecir vardır, onu Cuma günü okuyan için bir dahaki cumaya üç gün ziyadesine kadar (günahları) bağışlanır. Uyurken onun sonundaki beş (bir başka rivâyete göre on) âyeti okuyanı gecenin dilediği saatinde Allâh-u Te‘âlâ uyandırır” buyurunca Sahâbe-i Kirâm: “Buyur yâ Rasûlallâh!” dediler. Bunun üzerine Rasûlüllâh (s.a.v): “Ashâb-ı Kehf Sûresi’dir.” buyurdu.

Kehf Suresi'nde ne anlatılıyor

Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında yani 15. cüzde yer alan Kehf Suresi, ismine ilk kez 9. ayette daha sonra diğer ayetlerde de rastladığımız ‘Kehf ‘ kelimesinden almaktadır. Arapça'da kelime manasına baktığımızda 'Mağara' anlamına gelen Kehf, Ashab-ı Kehf olarak ifade edildiğinde 'Mağaraya sığınanlar' anlamı taşımaktadır.

En genel haliyle tanımlayacak olursak konu bakımından sağlam iman ve inançlarından dolayı öldürülmek istenen bir grup gencin, Allah (c.c) tarafından nasıl mucizevi bir şekilde korunduğu anlatılmaktadır. Bu gençlerin dışında surede Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn de konu edilmektedir.

Özellikle de cuma günü ya da gecesinde bu sureyi okumanın çok büyük bir mükafat olduğunu bizlere müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir hadis-i şerifinde "Cuma gecesi Kehf Suresi'ni okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513) buyurmaktadır.