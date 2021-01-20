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    Akyaka'da deniz çekildi

    Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 20 metre kadar çekildi.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 17:03
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    Akyaka'da deniz çekildi

    Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi.

    Çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını fotoğrafladı.

    HER YIL OLUYOR

    Çekilmenin, Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi. Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.

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