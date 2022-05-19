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    Doğu Karadeniz'de yaylalara kar yağdı

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.
    • 19.05.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 21:08
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    Doğu Karadeniz'de yaylalara kar yağdı

    Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

    Yaylalar beyaza büründü

    Sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

    Çamlıhemşin ilçesinde 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda yaşayanlar da mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylada bulunanlar o anları cep telefonları ile kayda aldı.

    Trabzon'da ise yüksek kesimli yaylalar yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

    Doğu Karadeniz'de yaylalara kar yağdı VİDEO

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #1

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #2

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #3

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #4

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #5

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #6

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #7

    Doğu Karadeniz de yaylalara kar yağdı #8


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