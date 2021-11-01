MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef yarışması heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne olurken, bir kişi daha yarışmaya veda etti. Bunun akabinde, "MasterChef'te kim elendi?" sorusu gündeme getirildi.

MasterChef Türkiye yarışması heyecan dolu anlara sahne olan eleme bölümüyle ekrana geldi.

Mavi takım yarışmacıları bu hafta iyi bir iş çıkaramazken, kırmızı takım ise dokunulmazlık almanın keyfini sürdü.

Mavi takım yarışmacılarından eleme adayı olan Araz, Hasan, Ateş, Mert, Safanur ve Burcu son ana kadar ter döktü.

Yarışmacılar isminin söylenmemesi ve geceyi birinci bitirmek için uğraşırken, bir kişi daha MasterChef hayallerine veda etti.

MasterChef'ten elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen seyirciler, kimin elendiğini araştırmaya başladı.

MasterChef'in son dakikalarını kaçıran ya da yarımayı izleme fırsatı olmayanlar, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde, mavi takımdan eleme adayı olan Araz, Hasan, Ateş, Mert, Safanur ve Burcu şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Safanur, Mert ve Ateş ile birlikte şefler, yeni bir eleme etabı düzenledi.

Mehmet Şef’in özel tarifi olan sonbahar adlı salatayı en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, zorlu bir mücadele verdi. Şeflerin yaptığı tadımın ardından Ateş yarışmaya veda etti.