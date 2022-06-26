Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Haziran Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Haftanın son gününde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve güney kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Yurdun kalanında parçalı ve az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklıkları ise yağışlı alanda mevsim normalleri altında ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Orta Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2022..

26 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Edirne-Kocaeli dolaylarında sağanak yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 29-30 derecelerde ölçülüyor. Yağışın pazartesi günü bölge geneline yayılması bekleniyor. Ege Bölgesinde de parçalı bulutlar görülüyor. Denizli dolaylarında gök gürültülü sağanak yağış etkili. Sıcaklık kıyı kesimlerde 32-33, iç kesimlerde ise 24-25 derecelerde ölçülüyor. Batı Akdeniz’de güneş bolca görülüyor. Bölgenin kalanı ise gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık Antalya çevrelerinde 37 dereceye çıkıyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

İç Anadolu Bölgesinde yer yer sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Yeni haftada yağışların bölge genelinde devam etmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemde gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık genellikle 20 ile 25 derece arasında seyrediyor. Yağışların zaman zaman kuvvetli olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde gökyüzü parçalı bulutlu. Bölgenin kalanında gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde yağışlar kuvvetli şekilde görülecek. Sel ve su baskınlarına, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Güneydoğu Anadolu’da güneş görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 32-33 derecelerde ölçülüyor. Pazartesi günü sıcaklıkların birkaç derece yükselmesi bekleniyor.