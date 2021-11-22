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Van’da sonbahar
- İHA
- 22.11.2021 - 11:09
- Güncelleme : 22.11.2021 - 11:49
Van’ın doğal güzellikleri, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor.
Muradiye ilçesinde bulunan İpekyolu ilçesi sınırları içerisindeki Atatürk Kültür Parkı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki (Van YYÜ) sararan ağaçlar, sonbaharın güzel renklerine bürünerek seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.
SONBAHAR RENKLERİ HAKİM
Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getirdi.
Van’da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor.
KIŞIN MEVSİMİNİN HABERCİSİ
Kış mevsiminin habercisi sonbahar, kendini güzel bir şekilde gösteriyor.
Kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarları ile sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor.