57 yıl sonra cenazesi Kıbrıs'a getirilen asker defnedildi

1964'te Rumlar tarafından uğradığı ağır işkencelerin ardından tedavi için götürüldüğü Mersin'de şehit olan Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı, 57 yıl sonra KKTC'ye getirildi. Gürsoy için tören yapıldı.

1964 yılının Ocak ayında Rumlar tarafından tutuklu bulunduğu sırada yapılan ağır işkenceler sonucu aldığı ölümcül yaraların tedavisi için götürüldüğü Mersin'de 4 Haziran 1964 tarihinde şehit olan Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ve ailesinin talebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) getirildi.

Şehit edilişinin 57’nci yılında memleketine getirilen Şevket Mustafa Gürsoy için Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi.

Törende şehidin oğlu Mustafa Gürsoy, babasının cenazesinin KKTC’ye getirilmesine katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere herkese teşekkür etti.

‘KIBRISLI TÜRKLERİN GEÇMİŞTE YAŞADIĞI ACILAR…’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı acıların hala hafızalarda olduğunu, hiçbir zaman unutulamayacağını söyledi.

Gürsoy Ailesi'nin çektiği acılara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar sonra Gürsoy’un Türkiye’den getirilen naaşının devlet töreniyle defnedilmesinin bir şehide olan görevleri, vazifeleri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, aileye başsağlığı dileyerek, “Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.” dedi.

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"YAŞANAN SOYKIRIMLARIN HEPSİ KAYITLARDA"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin ayrı bir halk olduğunu, bütün ödenen bedeller, şehitler, fedakarlıklar, çekilen cefalar, yaşadığı soykırımların hepsinin kayıtlarda olduğunu söyledi.

Bunların hepsinin egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözümün ana yapısı olduğuna işaret eden Tatar, şehitlerin fedakarlıklarının, çektiklerinin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini vurguladı.

Türkiye’nin desteği ile artık KKTC’de yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği sayesinde bir neticeye varılabileceğini bütün dünyaya haykırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki hafta yapılacak New York ziyaretinde de bunun vurgulanacağı belirtti.

BAYRAĞI KIZINA VERDİ

Konuşmaların ardından Gürsoy’un bayraklara sarılı tabutu, eşinin mezarının yanına getirildi.

Saygı duruşu ve saygı atışı sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tabutun sarılı olduğu bayrakları Gürsoy’un büyük kızı Naciye Direktör’e teslim etti.

Cenaze töreni dualarla son buldu.