Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var?

Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-Sakarya kavşakları 10-11. kilometrelerinde TEİAŞ tarafından enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol 00.00-05.00 saatlerinde 10'ar dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor. Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale 18 Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresindeki (Kemalpaşa şehir geçişi) çökme sebebiyle Hopa-Sarp istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.