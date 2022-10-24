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    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

    Kartpostallık görüntülerin yaşandığı bölge, doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
    • 24.10.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:48
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    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

    Türkiye'nin dört bir yanında sonbahar manzaraları adeta görsel şölen sunmaya başladı.

    Yeşilden sarı ve kırmızı rengine dönen yapraklar, bir araya gelerek güzelliğiyle büyülüyor.

    Renkleriyle büyülüyor

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgelerden biri de Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Kütahya ile Bursa sınırlarındaki Domaniç Dağları...

    Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olduğu Domaniç Dağları, göz alıcı renkleriyle büyüleyici etki bırakıyor.

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #1

    Ziyaretçilerden yoğun ilgi

    AA'nın aktarımına göre; şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgede vatandaşlar, hem yürüyüş yaptı hem de kamp sandalyeleriye manzaranın seyrine daldı.

    İşte Domaniç Dağları'nda sonbahar...

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #2

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #3

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #4

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #5

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #6

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #7

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #8

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #9

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #10

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #11

    Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü #12


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