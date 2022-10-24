Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Kartpostallık görüntülerin yaşandığı bölge, doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında sonbahar manzaraları adeta görsel şölen sunmaya başladı.

Yeşilden sarı ve kırmızı rengine dönen yapraklar, bir araya gelerek güzelliğiyle büyülüyor.

Renkleriyle büyülüyor

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgelerden biri de Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Kütahya ile Bursa sınırlarındaki Domaniç Dağları...

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olduğu Domaniç Dağları, göz alıcı renkleriyle büyüleyici etki bırakıyor.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

AA'nın aktarımına göre; şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgede vatandaşlar, hem yürüyüş yaptı hem de kamp sandalyeleriye manzaranın seyrine daldı.

İşte Domaniç Dağları'nda sonbahar...