5G kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştı! Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek?

Dünya üzerinde 5G kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti. Peki Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek? İşte cevabı..

Hazırlanan bir rapora göre dünya üzerinde 5G kullanan kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştı.

Türkiye'de henüz kullanılmayan 5G teknolojisinin ne zaman kullanılmaya başlayacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

2022 yılı Haziran ayında dünya üzerinde 820 milyon 5G kullanıcısı varken bu rakam yıl sonu 1 milyara ulaştı.

Türkiye 5G teknolojisine ne zaman geçecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 5G tanıtımının İstanbul'da yapıldığını söyleyerek "Bu tür bölgelerde 5G'yi artırmaya devam edeceğiz. 2023 yılında 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkemizde şuan akıllı telefonlarda 4.5G internet bağlantısı kullanılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 5G teknolojisine geçilmesi bekleniyor.