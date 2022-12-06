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- 6 ARALIK 2022 BAŞKENT SORGULA! Ankara'da büyük kesinti
6 ARALIK 2022 BAŞKENT SORGULA! Ankara'da büyük kesinti
BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Aralık Salı Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
- 06.12.2022 - 10:37
Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.
Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
BAŞKENT, 6 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.
Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
6 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.