6 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları..

6 Aralık 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.İşte Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılıyor.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 6 Aralık 2022 Salı tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilenin olmadığı gecede büyük ikramiye bir sonraki devretti. İşte 6 Aralık 2022 tarihli çekilişte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

6 Aralık 2022 Süper Loto Sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan 6 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte o numaralar;

8 - 24 - 27 - 31 - 42 - 44