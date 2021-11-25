6 bin personel alımı yapacak! Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları belli oldu mu?

6 bin personel alımı yapacak! Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 6 bin personel alınacağını duyurdu. Peki 6 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 6 bin personel alımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilecek olan 6 bin personel alımına ilişkin detayları açıklayan Bakan Yanık, "Bakanlığımıza 6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. 6 bin personelin 1500’ü ASDEP’li olacak.'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları araştırma konusu oldu.

Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin personel alımına ilişkin detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Yanık personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "6 bin personel için pozisyon ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kerede en büyük personel istihdamı olacak. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak. Süreç başladı. 2022'nin ilk çeyreğinde çalışma arkadaşlarımızla başlamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımına ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.