- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu tarifesi
6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu tarifesi
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 14:30
- Güncelleme : 05.10.2021 - 14:51
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlanıyor.
Yeditepeli şehrin sakinleri 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.
Peki, 6 Ekim otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 6 Ekim'de otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar..
6 EKİM ÇARŞAMBA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.