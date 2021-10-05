6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu tarifesi

Toplu taşımada 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda uygulanacak tarifeler yakından takip ediliyor. Peki 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte toplu taşımada son durum...

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlanıyor.

Yeditepeli şehrin sakinleri 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Peki, 6 Ekim otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 6 Ekim'de otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar..

6 EKİM ÇARŞAMBA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.