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    6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu tarifesi

    Toplu taşımada 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda uygulanacak tarifeler yakından takip ediliyor. Peki 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte toplu taşımada son durum...
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 14:51
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    6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu tarifesi

    İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlanıyor.

    Yeditepeli şehrin sakinleri 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

    6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

    Peki, 6 Ekim otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 6 Ekim'de otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar..

    6 EKİM ÇARŞAMBA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.

    6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul un Kurtuluşu tarifesi #1

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