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- 6 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
6 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 09:51
- Güncelleme : 06.09.2021 - 09:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 6 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül 2021..
6 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TEKİRDAĞ °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 23°C Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- RİZE °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 29°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- MARDİN °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık