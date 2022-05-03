6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Diyanet Şevval ayı orucu fazileti ve önemi

6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Diyanet Şevval ayı orucu fazileti ve önemi

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayında tutulan 6 gün orucu, milyonlarca Müslümanın gündemindeki yerini aldı. Peki 6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? İşte şevval ayı orucu faziletleri...

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ardından gelen Şevval ayında da oruç tutuluyor.

İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan Şevval ayı, Ramazan ayının bitmesi ve Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte başlıyor.

Bu ayda tutulan ve ''6 gün orucu'' olarak da bilinen Şevval orucu, sünnet kabul ediliyor. Şevval ayında altı gün oruç tutan kişilerin, tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazandığına inanılıyor.

Bu nedenle altı gün orucu faziletlerinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, Şevval orucunun ne zaman ve nasıl tutulduğunu araştırıyor.

Peki, şevval orucu ne zaman tutulur, 6 gün orucu nasıl tutulur? İşte Diyanet Şevval ayı orucu fazileti ve merak edilenler...

Şevval ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek, kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Hz. Peygamber'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "Sıyâm", 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Hicri takvime göre Şevval ayı, Ramazan ayının bitişiyle birlikte 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı. Muharrem ayının gelişiyle birlikte 30 Mayıs'ta son bulacak.

Şevval ayı orucu (6 gün orucu) ne zaman ve nasıl tutulur?

Ramazan orucunun devamında 6 gün olarak tutulan Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucu, art arda veya ara verilerek tutulabilen nafile bir oruçtur.

Sünnet olarak kabul edilen bu oruç, 30 günlük Şevval ayı içerisinde istenilen her vakitte tutulabilmektedir.

Şevval orucu fazileti ve önemi

Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç sünnettir, farz veya vâcip değildir. Dinen güzel ve hoş görülen bu orucun fazileti ve ecri büyük olduğundan Müslümanlara meşru kılınmıştır.

Bu orucu tutana bir yıllık oruç sevabı yazılmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu nafile ibadeti hem kendisi uygulamış hem de tavsiye etmiştir.

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur.

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Kaza yerine geçmez

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.