6 ildeki bazı bölgeler, kesin korunacak hassas alan listesine alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı Ada, hassas alan ilan edilen yerler arasında bulunuyor. Karar, bölgede sevinçle karşılandı.

Adana, Balıkesir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'deki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

KESİN KORUNACAK ALANLAR

Buna göre; Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

TAŞLI ADA SEVİNCİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yassı Ada olarak da bilinen Taşlı Ada ile ilgili kararın ilçe halkını son derece mutlu ettiğini belirtti. Ergin, tabiat parkında birçok doğal güzelliğin bulunduğunu vurguladı.

Hem belediyenin hem de ilçe halkının bu güzelliklerin korunması konusunda hassas olduğunu anlatan Ergin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖDÜLLENDİRDİ"

"Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanlarının içinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz. Tabii ki bu sayı arttıkça en azından bizim de gönlümüz rahat olur.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunabilmesi için uzun yıllardan bu yana süregelen çok ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Geçmişten gelen ve halen sürdürdüğümüz özverili korumacılıkla ilgili mücadelemizin de Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildiğini düşünüyoruz."