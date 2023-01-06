Haberler

Yaşam Haberleri

6 Ocak BUSKİ su kesintisi - Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler!

6 Ocak BUSKİ su kesintisi - Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler!

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 6 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…