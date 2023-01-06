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- 6 Ocak BUSKİ su kesintisi - Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler!
6 Ocak BUSKİ su kesintisi - Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler!
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 6 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 06.01.2023 - 10:01
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 6 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Aslan Sokak ve civarında 6 Ocak 2023 Cuma günü saat 09:50 ile 11:50 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım İlçesi Zümrütevler Mahallesi Fidan Sokak ve civarında 6 Ocak 2023 Cuma günü saat 09:20 ile 12:20 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.