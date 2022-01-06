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- 6 Ocak Perşembe 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
6 Ocak Perşembe 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 09:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Vatandaşlar 6 Ocak 2022 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 6 Ocak 2022...
6 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 17°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 18°C
- Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 17°C
- Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- HATAY °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 11°C
- Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 14°C
- Parçalı ve bulutlu
- SİVAS °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyı kesiminde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AMASYA °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇORUM °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 1°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 6°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 6°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 8°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 9°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 11°C
- Az bulutlu