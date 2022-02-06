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- 6 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek?
6 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek?
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 09:27
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 6 Şubat 2022 Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...
6 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler: Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 09:00' A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi: 05.02.2022 21:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 09:00' A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi: 05.02.2022 21:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ ARIZA SORGULAMA