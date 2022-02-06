6 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 6 Şubat 2022 Pazar sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 6 Şubat 2022 Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalleler: Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 09:00' A Kadar Su Verılemeyecektır.

Başlama Tarihi: 05.02.2022 21:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah,Ayazağa Mah

Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 09:00' A Kadar Su Verılemeyecektır.

Başlama Tarihi: 05.02.2022 21:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.