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    6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek?

    Kuran'da Şira yıldızı olarak geçen Sirius, Güneş ile bir araya geliyor. Astrolojide sihirli günler olarak bilinen bu kavuşum, 6 Temmuz'da gerçekleşiyor. Peki Sirius-Günel kavuşumu saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:43
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    6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek?

    Güneş, Sirius yıldızıyla kavuşuyor...

    Yüce kitap Kuran'ı Kerim'de 1kutsal yıldız şira" olarak bilinen bu yıldız kavuşumu, her sene 1 kere gerçekleşiyor.

    Bolluk, bereket ve şansın yüksek olduğu, kadersel süreci etkileyen bir enerji ortaya çıkaran Sirius Güneş kavuşumu, iyi değerlendirilmelidir.

    Önünüzdeki 1 yılda nelerin gerçekleşmesini bekliyorsanız, o konuda dilekler ve dualarda bulunmalısınız.

    Siriüs Güneş kavuşumunda ibadet etmek, arınmak, plan yapmak, sokak hayvanlarına yardım etmek, sadaka vermek gibi eylemler sizi rahatlatacaktır.

    Peki Sirius ve Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

    Sirius-Güneş kavuşumu ne zaman?

    Sirius ve Güneş'in 6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek.

    Sirius Güneş kavuşumu 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.


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