60 uzman yardımcısı alınıyor! Rekabet Kurumu iş başvurusu ve şartları 2022

Rekabet Kurumu, personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Rekabet Kurumu işe alım şartları nelerdir, nasıl başvurulur? İşte 60 uzman yardımcısı şartları ve başvuru detayları...

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 25, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 10 uzman yardımcısı alınacak.

İlgili bölümlerden mezun adaylar, başvuru yöntemini ve şartlarını merak ediyor. Rekabet Kurumu işe alım şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvurulur soruları araştırılıyor.

İşte uzman yardımcılığı için Rekabet Kurumu başvurusu ve şartları...

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı iş başvurusu

Ekonomi piyasalarındaki rekabetin korunması hakkındaki kanunu uygulamakla yükümlü olan Rekabet Kurumu, personel alımı detaylarını yayınladı.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Adaylar, 11 Nisan-11 Mayıs döneminde e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Rekabet Kurumu başvuru şartları 2022

Sınava katılacak olan adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) Son başvuru tarihi itibariyle 2020 - 2021 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (500) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9 uncu madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul ediliyor.