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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 6 Haziran Pazartesi hava nasıl olacak?