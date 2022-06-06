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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 6 Haziran Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 06.06.2022 - 09:06
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Vatandaşlar 6 Haziran Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran 2022...

    6 Haziran bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor.

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #1


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