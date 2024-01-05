615 bin 63 yerli ve yabancı turist, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balonlarına yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler, manzarayı kuş bakışı izleme imkanı buldu.

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İHA

Türkiye'nin göze turizm merkezlerinden olan Kapadokya, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’daki tur aktivitelerinin başında gelen sıcak hava balonları ise turistlere manzarayı kuş bakışı izleme fırsatı veriyor.

"615 bin 63 kişi Kapadokya’nın bölgemizin güzelliklerini havadan izledi"

2023 yılının Kapadokya turizmi açısından yeri rekorlara imza atılan bir yıl olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, “2023 yılının turizm rakamlarına baktığımızda 2023 yılının genel olarak ilimiz açısından başarılı olduğunu ve yerli yabancı ziyaretçi sayıları açısından bakıldığında da en yüksek rakamlara ulaşıldığını ifade etmiştik. Kapadokya bölgesinde yapılan aktivitelerden birisi de bildiğiniz gibi balon turizmidir. 2023 yılında ilimizde 218 gün Sıcak Hava Balon uçuşlarının gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

Bu 218 günde 27 bin 418 ticari uçuş gerçekleştirilmiş olup 615 bin 63 kişinin Kapadokya’nın bölgemizin güzelliklerini havadan izlediğini, balonla seyahat ettiğini görmekteyiz. Açıklanan bu rakamlar turizm ve balonculuk faaliyetleri açısından 2023 yılının verimli bir şekilde geçtiğini bizlere göstermektedir. 2024 yılında da aynı başarının aynı trendden devam etmesi dileğiyle bu sektörde çalışan arkadaşlarımıza sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2023 yılını beklentilerine yakın bir noktada kapattıklarını söyleyen turizmci Mehmet Dinler, yaptığı açıklamada “2024 yılına girerken umutlu ve iyimser olmamak için hiçbir neden yok. Bilindiği üzere 2022 yılında Kapadokya bölgesinde balonla taşınan yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırmıştık. 700 bin yolcu sayısına çok yaklaşmıştık.

2023 yılında 700 bin yolcu hedefimiz vardı. Fakat bu rakam geçen yıla göre yüzde 7'lik bir düşüşle 615 bin civarında seyretti. Bunun nedeni de meteorolojik nedenlerden dolayı uçulabilir gün sayısı bir önceki yıla göre 15-20 gün daha az uçtuk.” ifadelerini kullandı.

2014 yılından bu yana veriler

Kapadokya bölgesinde; 2014’te 434 bin 639, 2015’te 498 bin 812, 2016’da 250 bin, 2017’de 329 bin 390, 2018’de 537 bin 500, 2019’da 585 bin 582, 2020’de 120 bin 917, 2021’de 388 bin 833, 2022’de ise 662 bin 443 yerli ve yabancı turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)