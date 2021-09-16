Yürek burkan hikayesiyle: Hünkar Beğendi tarifi

MasterChef yarışmacılarının bugünkü menüsünde Hünkar Beğendi yemeği yer alıyor. Hikayesi ve tarifiyle merak konusu olan Hünkar Beğendi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi..

Osmanlı’dan günümüze gelen ve adıyla da tarihi bir çağrışım yapan Hünkar Beğendi aslında hazin bir öyküyü de içinde barındırıyor.

Hünkar beğendi ülkemizde en sevilen, misafir sofralarını süsleyen lezzetli bir yemektir. Patlıcan ve etin uyumu zaten herkesce bilinir ve bu ikili hangi yemeğe girse sevilir.

İşte nefis lezzeti ve yürekleri burkan hikayesiyle Hünkar Beğendi tarifi..

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

200 gr kuşbaşı et

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet biber

1 adet domates

Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça

1,5-2 su bardağı su

Tuz, karabiber

Beğendi için;

3 adet patlıcan

1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Yarım su bardağı kaşar rendesi

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Öncelikle patlıcanları fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanları soyun ve çok ince doğrayın.

Daha sonra tavaya aldığınız tereyağının üzerine unu ekleyin. Biraz kavurduktan sonra patlıcanları ekleyin. İyice ezip bu şekilde kavurduktan sonra ocağı kısın ve sütü ekleyin. Bu şekilde iyice karıştırıp pişirin.

Daha sonra kaşarı ekleyin, biraz daha karıştırdıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz. Bir başka geniş tavanın içine yağı ekleyip ısıtın.

Ardından etleri ekleyin. Etler suyunu çekip tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız biber ve soğanları ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra salçayı ekleyin.

Daha sonra domatesleri ekleyin. Üzerine yaklaşık 2 bardak su eklenir ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakın. Piştikten sonra baharatlarını atın.

Servis tabağınıza önce beğendi kısmını üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

HÜNKAR BEĞENİ'NİN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Takvimler 1867 yılının yaz aylarını gösterirken şimdilerde sofralarımızın en nadide yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi filmleri aratmayacak bir hikaye ile ortaya çıktı. Bu hüzünlü hikaye Sultan Abdülaziz’in sefer dışında yurt dışına çıkan ilk ve son padişah olarak Paris’e gidişiyle başlar. Sultan Abdülaziz uluslararası bir sergi için gittiği Paris’te III.Napoleon’u ziyaret eder ve hiç hesapta olmayan şeyler olur.

Napoleon ve eşi İmparatoriçe Eugenie,Sultan Abdülaziz’i özenle saraylarında ağırlarlar lakin Sultan Abdülaziz ve İmparatoriçe Eugenie, ilk görüşte aşkın rüzgarına çoktan kapılmışlardır.

Sergi sona erdiği vakit Sultan Abdülaziz Paris’ten İstanbul’a dönerken aklında tek bir şey vardı; imkansız aşkı İmparatoriçe Eugenie. Lakin Eugenie için de durum farksız değildi. Tarih kayıtlarına heybetiyle nam salmış bir padişah olarak geçen Sultan Abdülaziz’i unutmak Eugenie için de mümkün değildi.

Lakin kader Sultan Abdülaziz ve İmparatoriçe Eugenie için son sürprizini henüz hazırlamamıştı. Yıllar sonra Süveyş Kanalı açılışına III.Napoleon ve eşi Eugenie’de davet edilmişti. Napoleon bu davete icabet edemeyeceği için kendilerini temsilen İmparatoriçe Eugenie’yi Mısır’a göndermişti.

Eugenie gemiyle Mısır’a doğru yolculuk ederken İstanbul limanına uğradı ve Sultan Abdülaziz’i sarayında ziyaret etti. Mısır’a giderken kendisine eşlik eden aşçısını da yanında saraya getiren Euginie bu ziyaret esnasında aşçısından Sultan Abdülaziz ve kendisi için beşamel sos yapmasını rica eder. Eugenie’nin aşçısı beşamel sosu hazırlar ve o sırada saray mutfağının baş aşçısı beşamel sos içerisine közlenmiş patlıcan katar ve sultanın en sevdiği et yemeğini de bu harcın üzerine koyarak Sultan Abdülaziz’e ve konuğu Eugenie’ye sunar. Sultan Abdülaziz bu yemeği öyle çok beğenir ki o günden sonra bu yemek ‘Hünkar Beğendi’ olarak tüm ülkeye ve dünyaya nam salar.

Lakin bu güzel yemeğin maalesef ki acı bir hatırası var..

O gün akşam yemeğinden sonra İstanbul’da Abdülaziz’le kalmaya karar veren Eugenie bir gün haremdeyken sultanın annesi Pertevniyal Valide Sultan yanına gider ve kendisini saraydan kovar ülkesine geri dönen Eugenie kocası III.Napoleon tarafından sürgüne gönderilir.

Sultan Abdülaziz de kısa bir süre sonra tahttan indirilir ve öldürülür. Böylece aşıklar kavuşamamış lakin aşklarından geriye hikayesi buruk bir lezzet mirası kalmıştır.